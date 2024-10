Napoli in trasferta a Empoli, 'ancora lavori in corso'

"Bello ricominciare da questa posizione di classifica, ma siamo ancora con il cartello lavori in corso. Non voglio più sentire le esaltazioni di questi giorni di pausa". Antonio Conte getta acqua sul fuoco degli entusiasmi alla vigilia del match in casa dell'Empoli dopo due settimane trascorse da capo classifica, con il suo Napoli avanti di 2 punti sull'Inter e 3 su Juventus, Lazio e Udinese.

Classifica corta, come dice lo stesso Conte, e dunque da prendere con le molle: "Sono passate - osserva - solo sette giornate, siamo primi in una classifica corta, in pochi punti sono racchiuse tante squadre, quindi dobbiamo solo ripartire nella giusta maniera, sapendo che dopo solo tre mesi stai ancora lavorando per costruire davvero la squadra. Siamo soddisfatti perché stiamo lavorando bene e c'è un gruppo di ragazzi che vuole seguire la strada decisa, sapendo che ci sono rose e fiori ma serve essere forti e saper soffrire per proseguirla".

Una capacità che andrà dimostrata già a partire dal match di Empoli, contro la squadra di Roberto D'Aversa autrice di una ottima partenza fatta di una sola sconfitta, quella contro la Lazio. L'attenzione azzurra è tutta sullo stadio Castellani e non sul calendario, che vede dopo la sfida al Lecce, il tris di match contro Milan, Atalanta e Inter: "Io non guardo - dice Conte - oltre la prossima partita. Oggi pensiamo al match con l'Empoli. Chi ci guarda da fuori può pensare alle partite successive, ma noi faremo un bilancio alla prossima pausa di campionato. L'Empoli mette in difficoltà tutti gli avversari, ha subito la prima sconfitta dell'anno contro la Lazio e dobbiamo fare grande attenzione, ogni partita va giocata come il match della vita. Storicamente è un campo molto difficile". La storia dello scorso anno ricorda il ko per 1-0 subito alla penultima giornata di un campionato da dimenticare.

Per farlo Conte punta su un Napoli che domenica cambia regia: al posto dell'infortunato Lobotka ci sarà dal 1' lo scozzese Gilmour: "Lobotka - spiega il tecnico - è tornato con un problema al flessore. Ci dispiace ma al tempo stesso è l'occasione giusta per vedere Gilmour dal 1'. Ho detto diverse volte che lo scozzese è penalizzato per quello che fa in allenamento e quindi siamo sereni". Conte lo metterà in un centrocampo a tre con Anguissa e McTominay.

"A livello di organizzazione in campo - sottolinea il tecnico - cambia poco, perché le caratteristiche di Gilmour sono molto simili a quelle di Lobotka. Con Gilmour siamo stati fortunati e bravi a fare mercato". Nessun dubbio per l'allenatore che pensa anche a schierare Spinazzola sulla fascia sinistra al posto di un Olivera affaticato dopo gli impegni con la nazionale: "Oggi ha fatto il primo allenamento con noi dopo la nazionale. Quando va con l'Uruguay - ha detto Conte sorridendo - sappiamo quando parte ma non quando torna. Deve prendere tre aerei. Vediamo domani come sta ma abbiamo anche alternative valide". La ricostruzione passa anche per una rosa ampia: Empoli dirà se quella del Napoli lo è abbastanza.



