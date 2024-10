G7 Difesa a Napoli, a Crosetto un corno portafortuna

Un buon auspicio tutto napoletano per i ministri che da domani daranno vita al G7 della Difesa.

Stasera, alla cena inaugurale, a Palazzo della Marina, è stato invitato anche l'artigiano Genny Di Virgilio, celebre per le sue statuine in mostra nella bottega di San Gregorio Armeno, per dare un saggio dell'arte presepiale. E di Virgilio ha tra l'altro donato al ministro Guido Crosetto e agli altri ospiti un corno portafortuna.

I lavori del G7 entreranno nel vivo domani, quando verranno affrontati, in due sessioni, mattina e pomeriggio, i temi legati ai più scottanti temi di politica internazionale.



