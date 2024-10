Fondazione Anffas favorisce inclusione con il teatro

Il teatro come strumento di inclusione per sviluppare la creatività, scoprire nuove emozioni e condividere momenti indimenticabili con le persone che vogliono coltivare il linguaggio teatrale nelle sue pratiche sceniche. E' lo scopo del laboratorio teatrale "La Girandola", il laboratorio ideato dalla Fondazione Anffas Giovanni Caressa di Salerno che quest'anno riparte con una nuova programmazione delle attività. A partire da lunedì 21 ottobre sarà il Centro Pastorale San Giuseppe in via Guido Vestuti, al quartiere Italia di Salerno ad ospitare, settimanalmente tutti i lunedì dalle ore 17.30 alle 19.00, le attività, dove grazie al teatro andrà in scena senza limiti un universo di fantasia.

Sarà un'occasione creativa, un punto di partenza dove poter condividere e approfondire il magico mondo del teatro, un luogo aperto a tutti, dedicato a chi ha sempre sognato di calcare le tavole del palcoscenico, un luogo di un'originalità espressiva che potenzia l'inclusione sociale. Il corso del Laboratorio Teatrale "La Girandola" sarà come sempre a cura di Carolina Damiani, regista e operatrice in Teatro Sociale, che realizza spettacoli insieme a persone con e senza disabilità, supportati da un'equipe multiprofessionale composta da psicologo, scenografo e fotografo. L'avvio del corso di laboratorio teatrale 2024-2025 in capo a Fondazione Anffas Salerno porterà quest'anno anche l'inserimento nello staff di Alba Pagano danzaterapeuta espressivo relazionale.

"Questo percorso - ha spiegato Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus - è in grado di far emergere e sviluppare degli aspetti della propria personalità, lavorando sul superamento dei propri limiti, in uno spazio in cui le differenze diventano una ricchezza".



