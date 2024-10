De Nigris compie 135 anni con un Francobollo Celebrativo

In occasione del 135° anniversario di De Nigris, leader mondiale nella produzione di aceto balsamico e condimenti, si è tenuta alla presenza dei ministri Adolfo Urso, Imorese e Made in Italy e del titolare del Dicastero degli Interni Matteo Piantedosi, una cerimonia, si legge in una nota del gruppo, per celebrare il traguardo dell'azienda con l'emissione di un francobollo dedicato appartenente alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico".

I rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane, hanno ufficializzato il primo annullo filatelico nella storica Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini a Roma. Il francobollo sarà disponibile per l'acquisto presso gli sportelli filatelici di Poste Italiane.

L'evento è proseguito con gli interventi di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti e Mimmo Paladino, autore del francobollo.

Il Ministro Piantedosi ha sottolineato che "celebrare con questo annullo filatelico, l'Azienda De Nigris, significa attestare il valore dell'imprenditoria etica, che non solo crea sviluppo economico, ma diventa leva di benessere e presidio di legalità per l'intera comunità" . "Rientrare nel novero delle aziende che hanno meritato un francobollo commemorativo ci riempie di orgoglio - ha commentato Armando De Nigris, presidente del Gruppo - Questo momento suggella il nostro impegno nel portare l'Italia nel mondo, riconoscendoci un percorso fatto di tradizione, innovazione e passione. Come costruttori del bello, del buono e del ben fatto".



