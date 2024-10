Costiera sorrentina 'allagata', preside chiede aiuto

Pioggia torrenziale in Costiera sorrentina, acqua che scende a fiumi per le strade di Sorrento e Piano di Sorrento, ma anche degli altri centri. Riscontrati smottamenti e a Sorrento un istituto allagato, quello polispecialistico San Paolo, di piazza Vittoria, dove la preside, Amalia Mascolo, ha chiamato i vigili del fuoco per un aiuto.

"Siamo in pieno allarme, i vigili del fuoco stanno arrivando ma finché non arriva un tecnico del comune di Sorrento loro non possono operare - ha dichiarato -Anche perché l'acqua sta entrando nelle sale attraverso le pareti e gli zoccoli dei muri. Al momento armati di panni e secchi sono i bidelli che stanno cercando di arginare l'acqua" ha aggiunto la preside.

Postato un video dove si vede l'acqua entrare.



