Volontari ospedalieri il 19 ottobre in piazza anche a Napoli

"Vogliamo contribuire ad alleviare le sofferenze dei più fragili, gli ammalati, donando loro il nostro tempo e la nostra disponibilità: a volte basta anche solo un sorriso, una carezza per creare empatia e contribuire a dare un po' di serenità". Così Assunta Cusano, presidente della sezione di Napoli dell'Avo (Associazione volontari ospedalieri), spiega il senso dell'iniziativa in programma sabato prossimo, 19 ottobre, nel quartiere Vomero (angolo fra via Alvino e Via Scarlatti, dalle 9 alle 14) in occasione della XVI Giornata Nazionale dell'organizzazione all'insegna dello slogan "Amico oggi...Volontario domani!".

"Lo slogan - aggiunge Cusano - vuole essere uno stimolo per tutta la cittadinanza; con la nostra presenza nelle piazze vogliamo far conoscere alla cittadinanza il nostro volontariato, per fare un'esperienza di valore, di solidarietà e condivisione.

A Napoli saremo con il nostro banchetto al Vomero e daremo le Kalanchoe, le cosiddette 'piantine del sorriso', per trasmettere messaggi beneauguranti". Altri appuntamenti sono in programma la prossima settimana: lunedì all'Ospedale dl Mare, martedì all'Hospice Villa Camaldoli e al Pascale, mercoledì' al Cardarelli e poi a seguire negli altri ospedali.

Un'occasione anche per promuovere il 45mo Corso di formazione per volontari ospedalieri (per informazioni 338-1946057/0817472153, avonapoli@tin.it) che si svolgerà a Napoli a gennaio. "Per fare bene il volontariato occorre essere formati - spiega Cusano - di qui la necessità del Corso al quale speriamo aderiscano in tanti". Gli aderenti all'Avo di Napoli sono circa 500.



