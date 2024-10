Tiro a volo: Cassandro vince la Coppa del mondo di Skeet

Trionfo italiano a Nuova Delhi, nelle finali di Coppa del Mondo che sono anche l'ultimo grande appuntamento dell'anno nel tiro a volo. Nello Skeet maschile si è imposto il casertano di Capua, 'nipote d'arte' (suo zio Ennio Falco fu oro olimpico ad Atlanta '96), Tammaro Cassandro, quarto classificato ai Giochi di Parigi. Al secondo posto un altro azzurro, il poliziotto pistoiese Gabriele Rossetti, oro olimpico individuale a Rio e nel Mixed Team a Parigi.

Cassandro, il migliore in qualificazione con 124/125 e 22 nell'impegnativo spareggio di assegnazione del dorsale, non ha cominciato la finale nel migliore dei modi, commettendo due errori nella prima rotazione, ma poi ha preso il giusto ritmo e si è concesso solo un altro errore, arrivando a duellare con Rossetti per l'oro e l'argento. Il confronto è iniziato con Rossetti in vantaggio di un piattello, ma due suoi errori in pedana quattro e cinque hanno permesso a Cassandro il sorpasso.

Alla fine, l'oro è stato del carabiniere campano con 57/60, mentre a Rossetti è andato l'argento con 56/60. "Questo oro oro mi conforta tantissimo - le parole di Cassandro dopo la gara -.

Avevo bisogno di una conferma importante come questa, soprattutto dopo la delusione del quarto posto ai Giochi di questa estate. Sono contento della prestazione sia in qualificazione sia in finale e posso chiudere la stagione 2024 con un sorriso. Soprattutto perché posso dedicare questo risultato a mia moglie Samara e a mio figlio Francesco".

In questa giornata di finali oltre a quello di Rossetti l'Italia ha ottenuto altri due secondi posti, entrambi nelle prove femminili. Nello skeet la due volte campionessa olimpica Diana Bacosi ha rischiato di finire al quinto posto a causa di quattro errori commessi nella seconda rotazione, ma poi si è ripresa e alla fine ha duellato per l'oro con la statunitense Samantha Simonton, che si è imposta sull'azzurra per 56-54.

Nel Trap donne successo della tiratrice di San Marino Alessandra Perilli, ex azzurra e sul podio due volte (un argento e un bronzo) ai Giochi di Tokyo 2020 per la Repubblica del Titano. In finale ha battuto per 45-39 l'azzurra Erika Sessa, poliziotta di Cava de' Tirreni. Solo sesta l'altra azzurra Silvana Stanco, vicecampionessa olimpica a Parigi.



