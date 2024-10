Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha chiesto al governatore della regione Campania Vincenzo De Luca il massimo impegno per l'abbattimento delle liste d'attesa anche in seguito a recenti segnalazioni.

L'occasione è stato un breve incontro a Napoli al congresso Sifo dove De Luca ha chiesto di parlare con il ministro per rappresentare alcune questioni inerenti la sanità campana.





