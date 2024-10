Su segnalazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti questa mattina in piazza Municipio per rimuovere alcune scritte offensive comparse sui marmi.

L'intervento è stato eseguito nell'emiciclo, nei pressi della Fontana del Nettuno, già in passato interessata da numerosi interventi di ripulitura.



