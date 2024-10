Modifiche alla circolazione treni tra Pontecagnano e Battipaglia

Dalle ore 19.50 di sabato 19 ottobre alle ore 6.50 di lunedì 21 ottobre la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Pontecagnano e Battipaglia, sulla linea Napoli Centrale - Salerno - Battipaglia, per lavori di manutenzione all'infrastruttura che prevedono attività di impermeabilizzazione del ponte al km 65+358 situato nel Comune di Pontecagnano.

Per gli interventi in linea, si legge in una nota, saranno impiegate oltre 40 persone, tra dipendenti di Rfi e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 300mila euro. Ulteriori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.



