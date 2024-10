Manfredi, gli stabilimenti campani di Stellantis sono strategici

"Napoli e la sua grande area metropolitana non possono vivere solo di turismo, sono due luoghi di grande manifatturiero avanzato e l'automotive è uno dei settori fondamentali che noi dobbiamo difendere e questi due stabilimenti sono strategici". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Tgr Campania, in merito alla vertenza Stellantis che in Campania riguarda gli stabilimenti di Pomigliano e di Pratola Serra.

Manfredi ha sottolineato che "oggi il tema dell'investimento sulle politiche industriali è determinante e credo che tutti insieme dobbiamo batterci per difendere la presenza industriale nei nostri territori".



