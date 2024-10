Avvocati Napoli, Daniela Farone capo comitato pari opportunità

L'avvocato Daniela Farone è la nuova presidente del Comitato pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, già in passato componente e vicepresidente del medesimo Comitato.

"Sono grata al presidente Carmine Foreste, al Consiglio e a tutti componenti del Comitato pari opportunità per la fiducia riposta nei miei confronti. Il nostro impegno - ha detto Daniela Farone, che è stata eletta dal Cpo all'unanimità dei presenti - sarà volto a realizzare iniziative per la promozione delle Pari opportunità e per il contrasto ai comportamenti discriminatori, sia nell'ambito giudiziario che nel contesto della nostra comunità. Ci proponiamo, altresì, di svolgere ogni attività a favore dell'Avvocatura e di intensificare in modo proficuo le relazioni con gli Organismi di parità istituzionali ed associativi presenti sul territorio".



