Avaria a treno Circumvesuviana, passeggeri a piedi sui binari

Treno in avaria, tratta della Circumvesuviana interrotta e viaggiatori costretti a piedi sui binari. Ennesima giornata di disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane per i loro spostamenti.

A renderlo noto è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea e che in una nota fa sapere che, "causa problemi tecnici al treno delle ore 12:22 da Napoli per Sarno, fermo a Barra, sulla linea Napoli-Sarno la circolazione è momentaneamente interrotta tra Napoli Porta Nolana e Sant'Anastasia".

Le foto dei viaggiatori costretti a raggiungere a piedi, sui binari, la stazione di Barra, fanno il giro dei social. I 'Comitati pendolari vesuviani' protestano: "Anche oggi - scrivono - la Circumvesuviana lascia sui binari i viaggiatori.

Il treno delle 12.22 Napoli-Sarno prima di Barra fa il botto, scoppia il pantografo, e causa momenti di paura. Questa è la sicurezza declamata nel convegno dell'altro giorno organizzato da Eav?". E ancora: "I pendolari sono stanchi di subire, vivere nella paura e fare i conti tutti i giorni con la precarietà del servizio. In attesa che la Regione chiami a rapporto i vertici di Eav e prenda seri provvedimenti, i pendolari vesuviani si preparano a manifestare per difendere il diritto alla mobilità e gridare il dissenso verso una gestione fallimentare. È tempo - scrivono i referenti dei comitati pendolari vesuviani - di guardare in faccia la realtà e con dignità trarre le conclusioni".

Nel frattempo Eav ha fatto sapere che la circolazione tra le stazioni di Napoli e Barra è momentaneamente sospesa e che è stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo lungo la tratta interessata dall'interruzione.



