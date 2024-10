A Napoli ora anche una pizza ispirata all'opera di Pesce

Un calzone 'verticale' fatto di pasta di pizza che al suo interno propone pietanze tipiche della cucina napoletana. E' la pizza ispirata all'opera di Gaetano Pesce che per la sua forma fallica ha attirato l'attenzione dei turisti in visita nel capoluogo partenopeo diventando virale su internet. Ed è al web che si affida l'ideatore Carlo Gallo gestore del ristorante O' Cerriglio nel centro storico di Napoli, per trovare un nome alla sua speciale pizza: "posso immaginare che alcune delle proposte saranno da censura - dice divertito all'ANSA Gallo - ma conto sulla fantasia dei napoletani per arrivare a un calibrato e saporito compromesso".

"La pizza, a forma cilindrica presente da subito sul nostro menù - spiega Gallo - servirà da contenitore dove a scelta il cliente potrà trovare, ad esempio, polpette, ragù o genovese".





