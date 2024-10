16enne accoltellato alla gamba per tentata rapina, indagano i Cc

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito ieri sera a Napoli in seguito ad una tentata rapina: secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuto in via Maria Longo, nel quartiere San Lorenzo.

I carabinieri sono intervenuti all'ospedale Pellegrini dove il minorenne era stato portato. Da una prima ricostruzione, mentre il 16enne stava percorrendo in sella al proprio scooter via Maria Longo sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, anche loro su uno scooter. I due, in un tentativo di rapina, avrebbero colpito la vittima alla gamba con due coltellate per poi fuggire.

Il ragazzo è stato dimesso con 21 giorni di prognosi; indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.



