Teatro: Nest Napoli Est celebra dieci anni di attività

Il Nest Napoli Est Teatro compie dieci anni. E per festeggiare l'importante traguardo, ha promosso un cartellone davvero ricco. Cartellone anticipato da un doppio appuntamento andato in scena lo scorso fine settimana: sabato 12 è stato proposto "Bimbo astronave", di e con Edoardo Rivoira; domenica 13 è stata la volta di Cantanti, progetto di Carlo Geltrude.

La stagione partirà ufficialmente il 26 ottobre alle 20 con Giovanni Esposito che inaugurerà il nostro format "Una serata al Nest con...", dove l'attore, attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO'Nest smetterà i panni dell'attore per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa. Gli altri ospiti del format saranno Serena Rossi e Paolo Calabresi, con date da definire.

Il 9 e 10 novembre sarà la volta di "Non sono ancora idoneo a", dove Gianni Spezzano condurrà il pubblico nel viaggio metateatrale di Perseo. Due gli eventi speciali per celebrare i dici anni del teatro Nest. Il 30 novembre ore 20 omaggio ad Ennio Fantastichini, che nel 2014 aprì il Nest. Il primo dicembre, invece, a San Giovanni a Teduccio tornerà Sergio Rubini per (ri)vivere "Una serata al Nest con..." dieci anni dopo.

Si prosegue il 14 e il 15 dicembre con lo spettacolo "A fari spenti", diretto da Susy Laude, che racconta di un appuntamento di quattro amici ormai adulti che decidono di vedersi dopo anni al loro solito posto, in riva al lago, sotto un lampione e la loro panchina che li ha visti diventare grandi. Il 2024 del Nest si chiuderà il 29 dicembre con "L'ultima corsa di Fred", scritto da Mario Gelardi, Giuseppe Miale di Mauro e diretto da Peppe Miale, un omaggio alla vita e ai brani di Fred Buscaglione, con Massimo De Matteo. Il 31 gennaio e il primo febbraio Tonino Taiuti omaggia Enzo Moscato con "Play Moscato", diretto da Luca Taiuti. Dopo la tournée dell'anno scorso, il 15 e il 16 febbraio la commedia di Vincenzo Salemme "Premiata pasticceria Bellavista", diretta da Giuseppe Miale di Mauro, farà tappa al Nest. Una produzione Nest e Diana Oris che vede in scena Adriano Pantaleo, Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino. Il 22 e 23 febbraio invece andrà in scena "Il bacio sull'asfalto" del drammaturgo brasiliano Nelson Rodrigues. Il 2 marzo, per il carnevale, spazio alle famiglie con lo spettacolo "Le favole della saggezza" di Giovanna Facciolo. Francesco Alberici e Astrid Casali lavorano a una messa in scena che affronti il tema del dolore in "Diario di un dolore", in scena il 22 e il 23 marzo. Si prosegue il 5 e il 6 aprile con "Bianco" di Giuseppe Tantillo, spettacolo che affronta il tema del tempo e di come la malattia ne modifichi la percezione. A chiudere la stagione il 3 e 4 maggio, sarà il ritorno a Napoli dello spettacolo della compagnia Teatrodilina "Le vacanze dei signori Lagonia".

Ripartono poi i corsi di recitazione per il cinema ed il teatro targati Nest e Niu Teatro: saranno riservati ai ragazzi dai 9 ai 25 anni. Anche quest'anno Siag Cafè accompagnerà Nest, donando dieci borse di studio per gli studenti dei corsi. Per tutta la stagione, nel foyer sarà infine visibile la mostra Papièlcut-carte ritagliate di Carmine Luino. Per info e visite fuori dai giorni degli spettacoli: info@papielcut.it.





