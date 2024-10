Stellantis: Sgambati (Uil), la Meloni prenda l'iniziativa

"La Campania su Stellantis non può che sostenere le ragioni dello sciopero. E' troppo importante questa manifattura, non solo diretta ma anche per il peso dell'indotto particolarmente significativo. Le parole di Tavares non sono per nulla rassicuranti sul futuro dei nostri insediamenti produttivi. Lo sciopero di venerdì 18 ottobre con manifestazione nazionale a Roma, un'iniziativa del genere che non si faceva da almeno 40 anni, impone che tutte le istituzioni siano a fianco dei lavoratori di Stellantis e la presidente Meloni non può che assumersi in prima persona un'interlocuazione con le organizzazioni sindacali e l'azienda". Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli, intervistato da radio Napoli Centrale.

"Nel frattempo ulteriori mobilitazioni sono previste sabato 19 ottobre a Roma con una manifestazione sulla sanità e il prossimo 25 ottobre un'altra iniziativa nazionale del settore gomma e plastica fortemente legato all'automotive", ha aggiunto Sgambati per il quale "se non avremo risposte sulla Finanziaria, la Uil non esclude neanche l'arma dello sciopero".



