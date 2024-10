'Ottobre Rosa' a Torre Annunziata, incontri e camminata rosa

La prevenzione del tumore al seno arriva nelle scuole e per le strade di Torre Annunziata grazie all'iniziativa "Ottobre Rosa, la prevenzione è vita". Un progetto di sensibilizzazione che prevede due appuntamenti informativi con gli studenti e docenti e una camminata simbolica "rosa" aperta alla cittadinanza, con l'obiettivo di informare e promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno.

Venerdì 18 ottobre al Liceo Pitagora Croce e venerdì 25 ottobre al Liceo De Chirico, esperti nel campo della salute, tra cui medici, professori universitari, psicoterapeuti e biologici incontreranno gli studenti: due momenti informativi che consentiranno ai giovani di confrontarsi su temi spesso poco discussi.

"Gli incontri sono pensati per avvicinare i ragazzi alla cultura della prevenzione e della salute, sensibilizzandoli sull'importanza dei controlli regolari, dell'autopalpazione e dei corretti stili di vita" spiegano gli assessori alle Politiche Sociali Antonio Coppola e alla Pubblica Istruzione Lina Nappo.

Partner della manifestazione il Centro per le Famiglie, il Centro ISM, la Croce Rossa e Zeus Sport. A chiudere la manifestazione la "Camminata in Rosa", una passeggiata in silent con cuffie wifi per le strade della città, aperta a tutti. Un momento di condivisione e sensibilizzazione collettiva, dove il colore rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno, farà da protagonista. "La camminata partirà dalla villa comunale alle ore 9 per terminare il percorso in piazza Imbriani - spiega Francesca Caso, Presidente della Commissione Consiliare e curatrice della manifestazione - In piazza sarà posizionato il camper della Croce Rossa dove verranno effettuati screening gratuiti per la prevenzione del cancro al seno".

"La diagnosi precoce è lo strumento più potente che abbiamo contro il tumore al seno - dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo - e questa iniziativa nasce proprio per educare i giovani e le loro famiglie all'importanza dei controlli regolari e a prendersi cura della propria salute. Coinvolgere le scuole è fondamentale perché i ragazzi sono il nostro futuro e possono diventare promotori di consapevolezza all'interno delle proprie comunità".



