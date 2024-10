'Mini ambulanza fuori uso', Unc Capri scrive a Regione ed Asl

"Con una nota indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al direttore generale dell' Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, al responsabile del 118 Giuseppe Galano, abbiamo segnalato la situazione di enorme disagio che si è venuta a creare nel Comune di Capri, a seguito del guasto tecnico che da quasi un mese ha messo ko la piccola ambulanza, utilizzata per i soccorsi in aree periferiche e che attualmente si trova in officina per la riparazione a Napoli.

Per alleggerire il disagio il Comune di Capri si è fatto carico di mettere a disposizione provvisoriamente una propria unità dei Servizi Sociali". Così in una nota dell'Unc isola di Capri, Teodorico Boniello.

" Un terzo del territorio di Capri è pedonale e per questo occorrono mezzi adeguati in alternativa alle ambulanze tradizionali. Al direttore generale dell'Asl Napoli 1 e al direttore Uoc 118 si chiede, pertanto, di provvedere al ripristino, ad horas, del carrellino-ambulanza, di valutare l'acquisto di un nuovo veicolo appositamente studiato per la conformazione del territorio caprese e di affidare la manutenzione e gli eventuali interventi di riparazione ad una ditta presente sull'isola in modo da accorciare i tempi", aggiunge Boniello.



