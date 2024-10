Lectio magistralis del vice presidente Csm, Fabio Pinelli

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ospiterà una lectio magistralis dal titolo "La funzione giudiziaria tra legittimazione e responsabilità". L'evento, che rientra nelle attività formative del Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali, si terrà domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 15 presso Palazzo Melzi in Via Mazzocchi, 68 - S. Maria Capua Vetere (CE). Un tema di profonda attualità che suggerisce una riflessione sul ruolo della giustizia nella società contemporanea.

Relatore sarà l'avvocato Fabio Pinelli, vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. "La sua profonda esperienza e la sua autorevolezza nel campo del diritto offriranno ai partecipanti una preziosa occasione di riflessione sul ruolo della funzione giudiziaria nel contesto sociale contemporaneo", è scritto in una nota.

L'evento sarà introdotto da Giuliano Balbi, ordinario di Diritto Penale Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I saluti istituzionali saranno a cura di Giovanni Francesco Nicoletti, Rettore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e di Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".





