In crescita incidenti e vittime in Irpinia

Eccesso di velocità; mancato rispetto della segnaletica; distrazione; mancato rispetto della distanza di sicurezza: sono queste le cause prevalenti all'origine dei 526 incidenti stradali verificatisi in provincia di Avellino nel 2023 che hanno causato la morte di 21 persone e il ferimento di altre 788. I dati resi noti dall'Aci di Avellino sono in aumento rispetto all'anno precedente. Il presidente, Stefano Lombardi, sottolinea una situazione "ben lontana dagli obiettivi previsti per ridurre drasticamente l'incidentalità", che avviene in prevalenza su strade urbane, rettilinei e curve.

La fascia d'età principalmente coinvolta è quella compresa tra i 30 e i 54 anni (310 feriti) mentre il numero delle vittime è stato registrato tra gli ultrasessantenni. Gli incidenti si sono verificati maggiormente nella fascia oraria dalle 10 alle 17.

Nella città di Avellino gli incidenti sono stati 130 con tre vittime e 188 feriti.



