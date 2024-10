In arrivo a Salerno nave migranti, 'viaggio lungo e difficile'

Non è ancora attraccata la nave di migranti attesa al porto di Salerno con 41 uomini e 28 minori stranieri non accompagnati. Si tratta del 37esimo sbarco in città.

"Noi - ha detto il prefetto Francesco Esposito - siamo qui sulla banchina con tutti i servizi predisposti. Poi ci sarà un successivo momento in via dei Carrari per approfondire le posizioni delle singole persone che sbarcheranno. I numeri al momento sono confermati ma si sa che possono essere suscettibili di variazione. Questo riguarda i numeri, la composizione e anche le condizioni di salute dei migranti. Sappiamo che hanno avuto un viaggio complicato. Sono stati salvati a bordo di un gommone stracarico di persone. Immaginiamo che arriveranno anche persone in condizioni di sofferenza e con traumi che valuteremo con i sanitari di che entità sono e che cure richiedono. Ancora non si sa quanti sono i minori di 16 anni. In ogni caso rimarranno tutti sul territorio campano".



