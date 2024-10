Iaia Forte,'Principessa.Una storia napoletana' con Sandro Cerino

Si terrà giovedì 24 ottobre nella chiesa-conventuale di San Potito a Napoli lo spettacolo (ore 20) con l'attrice Iaia Forte; accompagnata dalle musiche dal vivo del compositore Sandro Cerino, Forte presenterà lo spettacolo "Principessa. Una storia napoletana". Un lavoro scritto dal giornalista, critico d'arte e musicista Mimmo di Marzio, per narrare la storia di Lucia, misteriosa nobildonna venerata dalle donne napoletane che soffrono di pene d'amore e che ad ella chiedono consigli e favori in cambio dei loro servigi.

In scena, in prima nazionale, nell'ambito della mostra "Arbor" prodotta dalla Fondazione The Bank per gli "Art Days Napoli Campania", il testo firmato di Marzio "nelle mani di un' attrice - si sottolinea - apprezzata in campo cinematografico, teatrale e televisivo e di un musicista, compositore e arrangiatore del calibro di Cerino, conduce il pubblico in un crescendo di flashback e suspense". Su una scena in cui realtà e sogno si mescolano con i suoni creati ed eseguiti dal polistrumentista e direttore d'orchestra Cerino, il monologo "da' voce alle vicende di questa affascinante principessa triste, la cui vita si interseca con i desideri e le superstizioni di una città unica al mondo". Storia antica e recente, cultura esoterica e violenza di genere sono gli ingredienti che rendono "Principessa" una figura quanto mai contemporanea.

"Iaia - commenta l'autore - da grande interprete internazionale di teatro e cinema, ammirata nel tempo da registi come De Berardinis, Martone, Cecchi, Tiezzi e Dante, rende vivida questa nera storia tutta al femminile, in un monologo ricco di umanità che, attraverso le vicende di ragazze sfortunate, affonda nella cultura e nell'anima popolare di una città senza eguali".



