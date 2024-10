Eav apre ai cittadini le porte dei cantieri e delle stazioni

Eav apre le porte dei cantieri e delle sue stazioni. Lo fa nell'ambito della rinnovata collaborazione con Open House Napoli, il format che permette ai cittadini di scoprire architetture e tematiche del passato, del presente e del futuro della città.

"Dagli studi di architettura alle residenze private - spiega in una nota l'azienda di trasporti - dagli edifici del centro antico alla mobilità di domani, Open House Napoli attraversa luoghi e suggestioni, costruendo insieme ai visitatori un racconto straordinario e denso di stimoli".

Per la sesta edizione, in programma dal 18 al 20 ottobre, Eav aprirà dunque le porte delle sue stazioni e quelle dei cantieri delle opere in costruzione. Per l'occasione infatti sarà possibile visitare i cantieri delle nuove stazioni della metropolitana Piscinola-Capodichino, di Miano-Regina Margherita e Di Vittorio Capodichino. Aperti al pubblico anche il cantiere della nuova stazione di Pozzuoli e quello della bretella di Monte Sant'Angelo. Infine visite guidate anche alla stazione di Porta Nolana, recentemente ristrutturata e al Palazzo Giovene di Girasole, sede storica di Eav.

Il calendario delle visite guidate con le informazioni sulle modalità di partecipazione sono presenti sul sito www.openhousenapoli.org.





