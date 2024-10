De Luca, grato a Meloni, ci fa un sacco di pubblicità gratuita

"È stata una battuta, come dire, amichevole, diciamo così. Non aveva molti argomenti, per la verità, il presidente del Consiglio e quindi ha ritenuto di esprimere una critica sul fatto che la Regione Campania ha deciso di pubblicare i dati, cioè di rendere pubblici i risultati del proprio lavoro di governo come prevede la normativa europea. Io le sono grato perché ogni volta che interviene ci fa un sacco di pubblicità gratuita. Continueremo a godere della sua attenzione". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca commentando le parole della premier Meloni che, intervenendo alla Camera, ha configurato "come danno erariale il fatto che un Presidente di Regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo".

Secondo De Luca "noi siamo obbligati a comunicare i risultati della nostra attività soprattutto quando finanziata con i fondi europei. Abbiamo deciso di fare questo lavoro a tappeto per i prossimi mesi. Quindi renderemo pubblici tutti i risultati dell'azione di governo della Regione Campania anche per valorizzare le eccellenze nel momento in cui con l'autonomia differenziata è ripartita la solita narrazione del Sud dell'inefficienza, della disamministrazione. Stiamo spiegando all'Italia che in almeno 50 campi la Regione Campania è la prima regione d'Italia. Siamo all'avanguardia, ad esempio, di computer quantistici, siamo l'unica regione che investe 100 milioni di euro per realizzare una quantum Valley. Siamo una eccellenza", ha concluso De Luca.



