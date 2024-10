Chiude mostra Visioni nella Gran Galleria Reggia di Caserta

Si è chiusa alla Reggia di Caserta la mostra "Visioni", realizzata con le campagne fotografiche "Attraversamenti" di Luciano D'Inverno e "Genius et Loci - La drammaturgia dello sguardo" di Luciano Romano, vincitrici del bando "Strategia Fotografia" della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Le oltre centotrenta opere arricchiscono ora il patrimonio del Museo. La Reggia di Caserta ha infatti con queste fotografie ampliato il proprio archivio dell'opera vanvitelliana, valorizzando il lascito del grande architetto Luigi Vanvitelli.

La mostra è stata inserita nel percorso promosso durante il 2023 dalla Reggia di Caserta in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Curata da Gabriella Ibello con gli allestimenti di Opera Laboratori, ha offerto ai circa 700mila visitatori della Reggia di Caserta una lettura a più voci dell'opera vanvitelliana. L'esposizione è stata aperta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 29 febbraio con l'inaugurazione della Gran Galleria nell'ala ovest del Palazzo reale. E' stata infatti la prima esposizione realizzata all'interno degli ambienti riconsegnati dall'Aeronautica Militare in osservanza del "Progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

"Visioni - afferma il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - è una parola chiave per il nostro Museo che oggi opera per recuperare l'originaria identità internazionale del complesso e che, nell'essere museo contemporaneo, sviluppa la propria missione guardando lontano. La Reggia di Caserta ha una sua visione che ispira la gestione quotidiana e la programmazione a medio e lungo termine, e che ha conferito all'istituzione una coscienza e consapevolezza precisa delle prospettive, delle potenzialità e, ovviamente, anche delle tantissime problematiche da affrontare. La visione è la modalità attraverso la quale ci connettiamo con lo spazio che ci circonda, è il modo con il quale decodifichiamo l'informazione e ci immergiamo nella realtà".



