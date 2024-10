Casa di appuntamenti in centro estetico, due denunce

Sotto la copertura di un centro estetico, gestivano una casa di appuntamenti. Una donna di 45 anni e un 50enne di nazionalità cinese sono stati denunciati dai carabinieri di Solofra, in provincia di Avellino, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono partite dal monitoraggio su alcuni siti internet nei quali anche esplicitamente venivano pubblicizzati gli annunci a sfondo sessuale. I carabinieri hanno poi identificato alcuni clienti che hanno confermato la natura delle prestazioni offerte all'interno del locale, ufficialmente un centro estetico aperto fino a tarda sera. Rinvenuti anche due telefoni cellulari, utilizzati per organizzare gli appuntamenti, e circa 1.200 euro in contanti che sono stati sequestrati.



