"Canzone napoletana e dintorni", 8 appuntamenti a "Napulitanata"

Nello spazio 'Napulitanata' sotto ai portici della Galleria Principe di Napoli - unica sala stabile dedicata al patrimonio musicale partenopeo - da domani, giovedì 17 ottobre a maggio 2025, comincia un nuovo format. Il progetto a cura di Mimmo Matania e Pasquale Cirillo - fondatori di Napulitanata - si intitola "Canzone napoletana e dintorni" e si snoda, attraverso presentazioni, dialoghi e riflessioni, in una serie di otto incontri con strumentisti, ricercatori, musicologi, scrittori e docenti universitari.

Dopo aver viaggiato nel Mediterraneo intrecciando relazioni artistiche con le tradizioni del fado e del flamenco grazie al festival internazionale "Sea and You", questa sezione di approfondimenti dimostra "che il nostro spazio può vivere almeno dodici ore al giorno, come avevamo desiderato sette anni fa, alla nascita di Napulitanata, fra conversazioni pomeridiane e concerti serali che richiamano decine di visitatori stranieri" racconta Mimmo Matania. "Oggi battezziamo una rassegna colta creata insieme alla libreria Neapolis e sarà emozionante passeggiare nei retroscena tematici, cronologici e musicologici della canzone di Napoli".

Ospiti del primo appuntamento, domani dalle 15.30 in piazza Museo, saranno i docenti dell'università Federico II Enrico Careri e Giorgio Ruberti, che presentano il volume "'Na voce, 'na chitarra … Saggi per Roberto Murolo" (Libreria Musicale Italiana). Previsti anche gli interventi di Cristiana Di Bonito, Maurizio Pica, Massimo Privitera e Maria Rossetti.



