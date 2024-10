Asl Avellino e Onda insieme per Giornata menopausa

Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi per le donne che vivono il periodo della menopausa sono stati promossi dalla Asl di Avellino in occasione, dopodomani, della Giornata mondiale della menopausa. La giornata dedicata alla prevenzione, in collaborazione con la Fondazione Onda Ets, si terrà presso l'ospdale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino con l'obiettivo di sensibilizzare le donne sulle strategie diagnostiche e terapeutiche che consentono di migliorare i disturbi a breve termine e di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine. Le visite si svolgeranno su prenotazione presso i reparti di Ginecologia e ostetricia, Cardiologia, Diabetologia, Reumatologia, Diagnostica per immagini e mammografia.



