Al Teatro Augusteo "Felicissima Festa" con Monica Sarnelli

Si intitola "Felicissima Festa" lo spettacolo al Teatro Augusteo di Napoli con Monica Sarnelli, protagonista lunedì 21 ottobre, con inizio alle 21, di un evento nato per festeggiare tre compleanni del suo percorso artistico: vent'anni di "Lazzare Felici" (2004/2024), il suo progetto discografico dedicato a Napoli; ventotto anni di "Un Posto al Sole" (1996/2024), la sua voce in sigla dal 21 ottobre 1996; trent'anni di RitmiUrbani (1994/2024), format tv innovativo, da molti considerato un cult. Ideazione e regia di Dario Andreano, testi di Ciro Andreano, Francesca Andreano, Monica Sarnelli.

Con la voce dell'artista sul palco anche la Felicissima Festa Ensemble composta da Francesco Viglietti (voce), Fuliggine (voce), Alfredo Di Martino (piano e fisarmonica), Pino Tafuto (piano), Federico Luongo (chitarre), Paolo Del Vecchio (chitarre e plettri), Diego Imparato (basso e contrabbasso), Claudio Romano (batteria), Christian Brucale (percussioni), Enzo Anastasio (sassofoni).

Confermata la partecipazione di colleghi e amici come Maurizio De Giovanni, Gianfranco Gallo, Paolo Caiazzo, Gino Rivieccio, Patrizio Rispo, Daniela Ioia, Cosimo Alberti, Antonella Prisco, Lino Vairetti, Dario Sansone, Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Gianni Conte, Alan De Luca, Lino D'Angiò, Antonella Morea, Roberto Colella (La Maschera), Elisabetta Serio, Gigi De Rienzo, Marco Zurzolo, Antonello Rondi, Ida Rendano, Patrizio Oliva, Mario Maglione, Francesca Marini, Gigi Attrice, Francesco Malapena, Bruno Lanza, Paolo "Sha One" Romano (La Famiglia), Sally Monetti.

Monica Sarnell durante lo spettacolo ripercorrerà le tappe della sua carriera artistica, cantando i suoi brani più famosi, e racconterà aneddoti legati alla sua esperienza televisiva dei primi anni Novanta, giovane protagonista della trasmissione RitmiUrbani, attualmente nel palinsesto di Canale 21, media partner della serata che per la sua realizzazione ha ricevuto il contributo di diverse aziende.



