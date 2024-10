Aci,in 2023 meno morti in incidenti stradali a Salerno

Diminuiscono leggermente a Salerno gli incidenti stradali e il numero dei feriti e dei morti.

Secondo i dati Aci Istat sull'incidentalità in provincia per il 2023, dal primo gennaio al 31 dicembre si sono verificati 2.553 incidenti contro i 2.570 del 2022, che hanno causato 3.791 feriti (3.838 nel 2022). Ancora 52 le vittime (58 del 2022).

"Un'inversione di tendenza ancora troppo leggera rispetto al 2022, ma comunque il 2023 registra un segno meno sia per il numero degli incidenti sia per i morti e i feriti, che purtroppo rimangono sempre troppo alti", ha affermato il presidente dell'Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi. "Questo però ci spinge ancora di più ad investire tutte le nostre forze sulla cultura della sicurezza, come ormai facciamo da anni e come abbiamo fatto ancora di più dal 2023 in poi. Continueremo a portare la nostra esperienza e i nostri consigli per aumentare la cultura della sicurezza sulle nostre strade, a cominciare dai giovani e dalle scuole".

Giovanni Caturano, direttore di Aci Salerno, conferma: "In molti comuni si è registrata una diminuzione anche sostanziale dell'incidentalità. Vanno messe in sicurezza molte strade dove continuano a ripetersi incidenti, soprattutto nei centri urbani ed extraurbani, dove si sono verificati la maggior parte dei sinistri specie di quelli mortali e con feriti. Occorre migliorare non solo la sicurezza della strada, ma anche quella dei veicoli, soprattutto per una presenza ancora troppo elevata di veicoli vetusti. Il maggior numero degli incidenti è laterale, seguono i tamponamenti, l'investimento dei pedoni, urti con veicoli fermi, scontri frontali e la fuoriuscita dalla sede stradale. Tra gli incidenti mortali i più frequenti sono quelli frontali e quelli frontali laterali (sommati fanno 21 su 52), sono 12 gli investimenti di pedoni, 9 per fuoriuscita, 8 urti di veicoli fermi, uno per tamponamento e un altro per altra causa". La maggior parte dei sinistri si verifica a causa della guida distratta (552), del mancato rispetto della segnaletica (358), della velocità (336), del mancato rispetto della distanza di sicurezza (281), nel procedere contromano (137), iper sorpassi (127) o l'esecuzione di manovre irregolari (123). I pedoni non sono responsabili in 142 casi, ma in 93 sono corresponsabili.



