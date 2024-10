A Capability 2024 Foqus presenta "Casa Comune"

Il progetto "Casa Comune", che vede protagonisti i ragazzi affetti da autismo, sarà uno dei racconti della terza edizione del Capability Festivali sulla disabilità, in programma a Napoli dal 16 al 20 ottobre. Venerdì 18 ottobre, alle ore 16.30, prenderà vita un'ampia discussione sul primo progetto di co-housing ideato e realizzato da Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, Consorzio Co.Re e Associazione Quartieri Spagnoli, riuniti in un'Associazione temporanea d'impresa (Ati).

Al dibattito saranno presenti gli animatori del centro Argo, l'unico in città rivolto ad autistici adulti che ha casa negli spazi di Foqus, insieme alla direttrice SarahMancini e Rachele Furfaro, presidente di FoqusFondazione. Saranno illustrati i punti cardine del progetto e i motivi che hanno spinto il centro Argo ad abbracciare l'idea innovativa del co-housing che rappresenta un passo avanti significativo verso l'autonomia e l'inclusione sociale.

Due le sedi di Casa Comune. La prima in via del Formale, in un appartamento sequestrato alla camorra, che in quanto bene confiscato ha necessitato di un imponente lavoro di ristrutturazione, realizzato grazie al coinvolgimento di GuberBanca e al sostegno di Fondazione Etica. L'altra sede in via Portacarrese, proprio nella sede della Fondazione Foqus, entrambe distanti 10 minuti a piedi.

L'occasione di Capability consentirà di aprire anche una discussione con i partner che hanno aderito alla realizzazione del co-housing. Sarà presente, infatti, Angelica Carnelos, Segretario Generale di Enel Cuore onlus, che sottolineerà il ruolo fondamentale del gruppo nel sostenere progetti che promuovono l'inclusione sociale e la crescita delle comunità.

Sarà proiettato anche un videomessaggio del Ceo di GuberBanca Francesco Guarneri.

In particolar modo l'attenzione sarà focalizzata sull'ulteriore sviluppo che avrà il progetto di co-housing, ovvero la realizzazione di un B&B, un luogo di accoglienza per operatori sociali di altre città, che potranno fare visite guidate alla Napoli Solidale e alle più significative realtà del Terzo settore.

Casa Comune, rappresentando un ulteriore sviluppo delle azioni del Centro Argo, che in questi anni ha investito su percorsi di pre- professionalizzazione dei suoi Argonautiche vedranno realizzare il loro impegno in un polo per la produzione di cioccolata, che avrà luogo nella sede di Portacarrese, mentre il confezionamento interesserà i locali di via del Formale. Gli ospiti, seguiti da operatori qualificati, potranno sperimentare forme di progressiva indipendenza dal contesto familiare e un naturale riconoscimento del loro essere capaci, confermato da un graduale inserimento nel mondo produttivo che in maniera autentica restituirà loro una dimensione di vita adulta.



