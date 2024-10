A 16 anni compie due rapine in poche ore in uffici postali

Ad appena 16 anni si è reso autore di due rapine in poche ore ai danni di altrettanti uffici postali di Cesa, nel Casertano, e di Crispano, nel Napoletano.

L'adolescente è stato però individuato e in flagranza in tempi molto stretti dai carabinieri della Stazioni di Cesa e Parete, coordinate dalla Compagnia di Aversa e dalla Procura dei Minorenni di Napoli, e con il supporto informativo della Compagnia di Caivano.

Il 16enne ha agito con un complice non ancora identificato. I due - è emerso - sono entrati negli uffici postali con taglierino e volto travisato con mascherine ffp2 e, minacciando dipendenti e direttore, si sono fatti consegnare il danaro, in particolare 1500 euro a Cesa e 1300 a Crispano, per poi fuggire in auto. Immediato l'intervento dei carabinieri, che grazie anche a Poste Italiane, sono riusciti subito ad analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio, riuscendo ad individuare le fattezze fisiche e il vestiario del 16enne. E' poi partita un'attività di ricerca sul territorio, e così, quando i carabinieri, forti di questi elementi, sono andati a casa del 16enne, sapevano che avrebbero trovato qualcosa; ed in effetti l'adolescente, residente a Giugliano in Campania, è stato trovato in possesso del taglierino usato e di una somma di danaro simile a quella rapinata nei due uffici postali. E' così scattato l'arresto in flagranza.



