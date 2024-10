Spaccio in casa, arrestato nucleo familiare nel Napoletano

Una intera famiglia ma anche numerosi e fidati collaboratori: è così che a Pozzuoli si gestiva un'attività di spaccio. Undici le persone, tra i 35 e i 66 anni, destinatari di una ordinanza di misura cautelare eseguita dai carabinieri. Sono gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso tra loro, di traffico illecito di droga ma anche furto di autovettura, ricettazione ed estorsione con il cosiddetto metodo del 'cavallo di ritorno.

Il nucleo familiare aveva organizzato lo spaccio nella propria abitazione di Giugliano in Campania. Sono state documentate più di cinquanta cessioni di hashish e cocaina, due le persone arrestate in flagranza e sequestrate diverse dosi di droga. Le investigazioni hanno anche permesso di ricostruire una collaudata attività criminosa nel furto di veicoli finalizzata ad avanzare richieste estorsive ai proprietari per la restituzione. Per dieci di loro è stato disposto il carcere (eseguita solo per nove) per uno i domiciliari.



