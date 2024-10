Serena Rossi torna a teatro con SereNata a Napoli

Racconti e musica stretti in una serenata che l'attrice porta in scena per conquistare la sua città: è SereNata a Napoli, lo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi - il suo primo show teatrale - che la vedrà prossimamente in tour.

"Sentivo da tempo il bisogno di tornare su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia Napoli, alla sua musica e alla sua gente. SereNata a Napoli è un atto d'amore per la mia terra, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive", spiega l'attrice. I biglietti saranno presto in vendita su TicketOne.

Classe 1985, cresciuta in una famiglia di artisti, dopo l'esordio nel 2022 sul palco con C'era una volta... Scugnizzi, Serena RossI diventa nota al grande pubblico grazie alla soap opera Un posto al sole. Il ritorno al teatro, nel 2005, è da protagonista, con Mal'aria, scritto e diretto da Bruno Garofalo, versione napoletana di Romeo e Giulietta. Al teatro alterna gli impegni da doppiatrice, cantante, interprete in produzioni tv, dal commissario Montalbano a Ho sposato uno sbirro a Che Dio ci aiuti, e in film, diretti in particolare dai fratelli Manetti da Ammore a Malavita a Diabolik. Nel 2013 è Rosetta al fianco di Enrico Brignano in Rugantino, mentre al cinema presta la voce ad Anna in Frozen. Nel 2021 viene scelta come madrina della 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Tra le sue ultime interpretazioni di successo sul piccolo schermo, Mia Martini in Io sono Mia e Mina Settembre dai romanzi di Maurizio De Giovanni.



