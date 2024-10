Normanni in Italia, convegno internazionale ad Ariano Irpino

Studiosi da tutta Europa si confronteranno ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sulla ricostruzione delle vicende storiche della prima generazione dei conquistatori normanni in Italia.

Il meeting, in programma venerdì e sabato prossimi, organizzato dal centro europeo di studi normanni, si terrà presso la sede di Biogem, il centro di ricerca presieduto da Ortensio Zecchino. Nel corso delle sette sessioni in programma, si alterneranno studiosi francesi, britannici, polacchi e italiani per far luce su un'epopea tanto celebrata quanto poco approfondita in alcuni suoi aspetti. L'evento di Ariano Irpino chiude una lunga serie di iniziative culturali in alcune tra le più prestigiose sedi istituzionali europee, tra cui le università di Cambridge e Caen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA