Meloni: De Luca compra pagine per dirsi bravo.La replica:Grazie, rilancia le nostre eccellenze

Botta e risposta a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il governatore campano Vincenzo De Luca. A dare fuoco alla miccia la Presidente del Consiglio che, intervenendo alla Camera, ha configurato "come danno erariale il fatto che un Presidente di Regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il protocollo sull'Albania".

Meloni ne ha parlato intervenendo nel dibattito alla Camera rispondendo al deputato del Pd Piero De Luca, figlio del governatore campano, che aveva parlato di "danno erariale" a proposito dell'intesa con Tirana.

Replicando alle proteste che si sono sollevate dall'Aula la premier ha aggiunto: "Se vuole possiamo parlare dei manifesti pagati sempre coi soldi dei cittadini, temo coi fondi di coesione, per dire che il Governo affama il Sud".

Non passa molto che arriva la replica sui social, improntata all'ironia, del governatore campano De Luca: "Formidabile performance dell'on. Meloni in Parlamento - risponde a distanza - duro attacco a un Presidente di Regione che ha osato, con una comunicazione istituzionale prevista per legge, informare i suoi concittadini della sua azione di governo, facendo parlare i numeri. Ringraziamo per il forte rilancio comunicativo delle eccellenze regionali. Contiamo - ha aggiunto De Luca - su una analoga attenzione anche sulle ulteriori cento eccellenze di cui sarà data puntuale comunicazione".



