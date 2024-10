Mastella, terzo mandato De Luca? Derby tutto interno al Pd

"Terzo mandato per De Luca? E' un derby, tutto interno al Partito Democratico. Per ora guardo a questa partita da spettatore. Piuttosto credo che il terzo mandato debba essere introdotto per i sindaci. Quando uno lavora bene, deve avere la possibilità di proseguire se continua ad avere il consenso". Così il sindaco Clemente Mastella, segretario nazionale di "Noi di Centro", ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare le dichiarazioni rese domenica scorsa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca alla Festa dell'Unità a Foiano Val Fortore, nel Beneventano.



