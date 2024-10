Manfredi, quando si lavora insieme si hanno risultati

"Sappiamo bene quanto è difficile lavorare insieme ma quando lavoriamo insieme i risultati si raggiungono". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo ai "Dialoghi in Prefettura", in corso a Palazzo di Governo, sul tema "La visione di una città che corre da 2500 anni!".

"Ancora oggi Napoli deve essere un luogo di ospitalità e tolleranza", ha proseguito il sindaco facendo riferimento alle origini della città di Napoli. "Questa nostra capacità di integrare - ha detto ancora - è una grande forza, una forza che rende la nostra città di essere in grado di proiettarsi nel futuro facendo leva su questo". "Napoli è considerata una grande città dell'arte - ha concluso Manfredi - ma è stata anche una città dei primati scientifici. Le grandi scuole scientifiche hanno avuto un riferimento a Napoli".



