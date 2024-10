Il Festival CapriArt* sbarca a Napoli

CapriArt-Arte come rivendicazione di Genere, dopo il successo di quest'estate a Capri, a Villa Lysis, sbarca a Napoli all'Auditorium Novecento sabato 19 ottobre alle 21.30 dove presenterà il "Capriccio Notturno" che vedrà in scena nel teatro napoletano nomi importanti di attori come Cristina Donadio, Anna Ammirati e Théa Bootz, Sara Amoresano, Fabiana Fazio, Claudio Fidia e Eduarda Iscaro sotto la direzione artistica di Mauro Gioia direttore del CapriArt.

Il festival che viene sostenuto dalla città di Capri è nato nel 2021, come progetto speciale e ruota intorno alla figura del giornalista inglese Henry Wreford che visse a Capri dal 1842 fino alla morte, avvenuta nel 1892, e che contribuì alle vicende politiche preunitarie italiane e alla diffusione di una cultura impegnata nel gender claim. Inoltre il Festival è riconosciuto dal ministero della Cultura come festival di teatro beneficiario dei Fondi Fnsv - Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo - per il triennio 2022-24, con il patrocinio dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei ministri).

Il festival si ispira "alla vocazione dell'isola come paesaggio di libertà e alle donne e agli uomini straordinari che da questa terra, e dalla sua placida eversione, hanno tratto linfa per la loro arte: un patrimonio ancora tutto da esplorare".

Con la direzione artistica di Mauro Gioia, il festival ha sede a Villa Lysis, spazio simbolo delle identità fluide dell'Ottocento creato dal barone Fersen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA