Consigliere regionale Cascone,sono persona perbene e sono sereno

"Dopo le diverse 'imprecise' anticipazioni giornalistiche siamo arrivati all'acquisizione di documenti. La migliore occasione non solo per spiegare nell'unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori".

Lo scrive in un post su Facebook, il consigliere regionale, Luca Cascone: i suoi uffici oggi sono stati oggetto di acquisizioni di documenti da parte della Guardia di Finanza.

"Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché - nonostante ci sia chi specula su tutto - sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene!", sottolinea.

"Totale fiducia nell'attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui - mio malgrado- creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno", conclude.



