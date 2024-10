Calcio: ansia per infortunio Lobotka, oggi i controlli a Napoli

Stanislav Lobotka si è infortunato in Nations League con la nazionale della Slovacchia e rischia di stare fermo nel match di domenica ad Empoli. Lo riferisce la stampa slovacca dopo il match di ieri contro l'Azerbaigian in cui Lobotka è uscito dal campo all'83' per un problema al flessore.

Lobotka torna oggi a Napoli e sarà sottoposto dal club azzurro ad accertamenti e analisi per capire le sue condizioni.

Intanto Conte oggi riprende gli allenamenti aspettando il rientro di Gilmour che gioca stasera contro il Portogallo in Nations League e tornerà domani insieme a McTominay.



