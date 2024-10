Viola divieto avvicinamento dell'ex compagna, scatta l'arresto

Ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna, l'uomo arrestato ieri nel Salernitano, a Pagani, dai carabinieri della locale tenenza.

Si tratta di un 31enne residente a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) accusato di aver violato gli obblighi prescritti dalla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna per essersi presentato nella sua abitazione.

Il soggetto era indagato per maltrattamenti nei riguardi dell'ex compagna. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in atteso del rito per direttissima.



