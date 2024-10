Una piccola Montecarlo a Gianturco con il "Vesuvio Motor Show"

Supercar, stuntman, scuola di guida sicura, convegni: ventimila presenze per il Vesuvio Motorshow che dà appuntamento al 2025 dopo la tre giorni andata in scena, tra l'altro, con tour delle auto nell'area Vesuviana e visite a Scampia in cui Ferrari e Lamborghini hanno fatto sognare.

Oltre 200 le auto presenti tra quelle in esposizione e quelle che si sono esibite nell'area eventi. Tanti i bambini che hanno potuto provare l'ebbrezza della velocità accanto al pilota. E gli stuntman che si sono esibiti nei corridoi del Pausilipon nel reparto di oncologia pediatrica in un pomeriggio organizzato con La OPEN OdV (Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma).

"Con la seconda edizione del Vesuvio Motor Show abbiamo premiato persone che si sono distinte nel mondo del Motorsport - le parole dell'organizzatore Antonio Olivieri - Siamo andati con i nostri stuntman tra i corridoi del Pausilipon; la Polizia di Stato ci fa parlare di Sicurezza e Guida Sicura, siamo andati con le supercar a Scampia. Abbiamo portato tanti bambini a Breccia a Sant'Erasmo ed è una nostra piccola vittoria".

"Questa iniziativa funziona e sarà sostenuta dal Comune, - ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - è un'occasione per tutti di toccare i loro sogni. Napoli ha la bellezza di essere una città concentrica. Più creiamo occasione di identità nelle periferie più creiamo sviluppo". Il primo cittadino è intervenuto al taglio del nastro con l'assessore al Turismo Teresa Armato: "La soddisfazione - ha detto Armato - è quella di vedere un evento che cresce organizzato in un'area differente rispetto al centro della città. Portare qui un evento come questo è davvero meritorio e fa vivere una identità rinnovata. Un evento che il Comune il prossima anno vorrà co-promuovere".



