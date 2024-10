Suore di San Francesco Saverio, estranee ai fatti raccontati

"In relazione alle notizie di stampa apparse su alcuni quotidiani nazionali e locali del 12 ottobre 2024", con una religiosa ai domiciliari con l'accusa di furto di ex voto, la Congregazione delle Suore Oblate di San Francesco Saverio di Ariano Irpino, coordinate dalla Madre Superiora, Carmela Mazzone, assistita dall'avvocato Pamela Cappelluzzo, in una nota smentisce "qualunque collegamento fra i fatti raccontati e la sua Congregazione. Questa incresciosa e tristissima notizia ha scosso profondamente l'intera comunità religiosa e, se confermata, certamente la Giustizia farà il suo corso".

In particolare, nella nota "si precisa che alcune testate giornalistiche hanno commesso un evidente errore di persona, in quanto hanno riportato che suor Paola Schiavo al secolo Maria Rosa si sarebbe macchiata di alcuni peccati, oggi in fase di accertamento. Ebbene, suor Paola Schiavo al secolo Maria Rosa è invece totalmente estranea ai fatti indicati sulle pagine dei quotidiani. Purtroppo, la mattina del 11 ottobre 2024, Suor Paola Schiavo, all'età di 91 anni, dopo aver vissuto una intera vita nell'umiltà e nella povertà, è volata al cielo, alla casa del Padre. Dapprima, suor Paola Schiavo si è prodigata in Italia e con l'apertura della Casa a Roma, vi è rimasta fino al 1996.

Dopodiché, è partita da volontaria insieme a Suor Celina De Gregorio, per le isole Filippine e in Indonesia, per una nuova missione all'estero". "Qui - si evidenzia ancora - vi ha dedicato molti anni della sua vita. Nell'anno 2011, le Suore di San Francesco Saverio pongono particolare attenzione all'evangelizzazione in Indonesia e con l'apertura della nuova missione a Medan, Suor Paola, si è dedicata con amore fino al 2022. Gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi nella Comunità di casa madre di Ariano Irpino. E' stata la madre di tutte le suore giovani che sono presenti attualmente nella Congregazione delle Suore Oblate di San Francesco Saverio. Molto abile nei lavori artistici, specializzata nel ricamo, taglio e cucito, le Suore Oblate di San Francesco Saverio di Ariano Irpino la ricordano con profonda stima e ammirazione. Suor Paola insieme alle altre suore della Congregazione, si sono da sempre prodigate per aiutare gli ultimi e i poveri secondo il carisma ricevuto dal fondatore, vescovo del tempo, il mons. Filippo Tipaldi".

La congregazione, in una nota, "si riserva di valutare eventuali azioni a tutela del nome, dell'immagine e della reputazione della Congregazione di San Francesco Saverio di Ariano Irpino. Si invitano, quindi, i media che hanno pubblicato queste notizie a rettificarle immediatamente e chiarire la veridicità dei fatti"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA