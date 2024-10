Stupri a Caivano, udienza rinviata in attesa della Consulta

Rinvio al prossimo 9 dicembre per il processo in corso davanti al tribunale per i minorenni di Napoli che vede imputati quattro dei sette ragazzini coinvolti negli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano. Si tratta dei giovani che hanno mostrato chiari segni di ravvedimento e per i quali i rispettivi avvocati hanno chiesto al giudice di valutare l'istanza di accesso alla cosiddetta "messa alla prova".

La decisione del Tribunale dei Minorenni partenopeo è stata adottata in attesa che la Corte Costituzionale si esprima sulla legittimità di alcune norme contenute nel decreto Caivano, eccezioni sollevate a Firenze.

Per quei fatti sono stati già condannati in primo grado due maggiorenni e tre minorenni, rispettivamente il 5 e il 12 luglio scorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA