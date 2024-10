Sit-in addetti welfare davanti Toro Farnese al Mann di Napoli

Una foto di gruppo davanti al Toro Farnese, l'imponente e famosa opera esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per attirare l'attenzione anche delle decine di turisti presenti sulla loro vertenza.

E' stata l'iniziativa degli operatori sociali della Gesco che da settimane, con varie azioni ed occupazioni di luoghi simbolo della città, manifestano contro il licenziamento di 300 addetti, conseguenza della decisione della Asl Napoli 1 di recedere dal contratto con la coop.

Il Toro Farnese, la più grande scultura singola mai recuperata dall'antichità. rappresenta, con 'La Battaglia di Isso', antico mosaico con l'unica immagine di Alessandro Magno ora in fase di restauro, l'opera più rappresentativa del museo napoletano.

La protesta davanti alla statua, iniziata in mattinata con l'esposizione di striscioni davanti al Mann e sul balcone monumentale della facciata, è stata ripresa anche da alcuni visitatori con i quali i manifestanti si sono scusati per l'eventuale disagio loro arrecato.



