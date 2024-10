Osteoporosi, visite gratuite per Giornata mondiale

In occasione della giornata mondiale dedicata all'osteoporosi, l'Azienda ospedaliera "san Giuseppe Moscati" di Avellino ha programmato per il prossimo 21 ottobre una intera giornata per effettuare controlli gratuiti presso l'ambulatorio di Endocrinologia dell'Unità operativa di genetica medica. L'evento è rivolto alle donne in menopausa con comorbilità o in terapia con farmaci lesivi per la salute dell'osso. Le prenotazioni possono essere effettuate dalle 8:30 di domani alle ore 12 del 17 ottobre. "I controlli -spiega Gaetana Cerbone, responsabile dell'ambulatorio- prevedono accertamenti diagnostici utilizzando una Moc Dexa lumbar spine e collo femore prima della visita. Le pazienti interessate, contestualmente alla prenotazione, dovranno indicare su un questionario le caratteristiche della patologia".



