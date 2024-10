Guida senza casco e coltelli, controlli dei carabinieri a Napoli

Un sedicenne,. trovato in possesso di un coltello a serramanico, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia Napoli centro durante i controlli nelle strade di Chiaia e del centro storico del capoluogo partenopeo.

Il giovane è stato individuato in vicoletto Sant'Arpino durante il servizio straordinario di controllo del territorio.

Nell'ambito dell'azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi sono quattro i denunciati, tra via Orsini, via Imbriani e via Carducci, sorpresi "al lavoro" nonostante fossero già sottoposti a Dacur.

Infine sono 41 le contravvenzioni al codice della strada in danno di autisti indisciplinati dove la fa da padrone la guida senza casco: dieci gli scooter sequestrati.



