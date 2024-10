A fuoco deposito agricolo nell'Avellinese

Un deposito agricolo è stato distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di ieri ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. All'interno della struttura di via Belvedere, vi era anche un allevamento di pollame e conigli, numerosi gli animali morti. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura in muratura e lamiere. L'incendio ha danneggiato un cavo dell'energia elettrica: si è reso necessario interrompere la fornitura all'intero isolato. L'erogazione è stata poi ripristinata dai tecnici dell'Enel. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire alle cause che hanno provocato l'incendio.



